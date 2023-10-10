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Володин: заукропским релокантам «обеспечен Магадан». ...Фридмана это явно не касается

Володин: заукропским релокантам «обеспечен Магадан». ...Фридмана это явно не касается

О магаданском будущем релокантов-предателей в ходе пленарного заседания Госдумы РФ сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

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