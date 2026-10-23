Сегодня наблюдал драматическую сценку. Утро. Октябрьская прохлада. Тишина. Стоит крупногабаритный мужчина, смотрит в телефон.
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- ВС Егор принёс своег...
- Егор принёс своег...
- Егор принёс своег...
И ведь какие деловые.
Вороны оказались умнее их.