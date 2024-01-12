Место в истории: Василевский стал рекордсменом среди российских вратарей НХЛ, Тарасенко набрал 600-е очко

Никита Кучеров записал на свой счёт две передачи в победном матче с «Нью-Джерси» и оторвался от Натана Маккиннона в гонке за «Арт Росс Трофи», а Андрей Василевский выступил в роли ассистента и стал лучшим бомбардиром НХЛ среди российских вратарей.
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