Место в истории: Василевский стал рекордсменом среди российских вратарей НХЛ, Тарасенко набрал 600-е очко

Никита Кучеров записал на свой счёт две передачи в победном матче с «Нью-Джерси» и оторвался от Натана Маккиннона в гонке за «Арт Росс Трофи», а Андрей Василевский выступил в роли ассистента и стал лучшим бомбардиром НХЛ среди российских вратарей.