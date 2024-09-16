Холодной воды не будет в ряде домов по улицам Рябикова и Муханова в Братске 17 сентября

Завтра, 17 сентября, на улице Рябикова в Братске будут проводить ремонты на сетях водоснабжения. Как сообщили в управлении по Центральному району города, из-за этого часть домов останется на день без воды.
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