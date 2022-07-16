А вот и до Лёлика дотянулась кгававая гэбня))): "Против российского "политика" Гозмана завели уголовное дело"

РБК: политик Гозман сообщил об уголовном деле из-за неуведомления о двойном гражданстве Леонид Гозман Против российского "политика" Леонида Гозмана (признан иноагентом по решению Минюста) завели уголовное дело о неуведомлении о двойном гражданстве.