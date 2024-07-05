Ольга Грибова: «Я окажу вам скорую психологическую помощь»

Психолог на фестивале «ЖаритьФест» расскажет, как изменить неприятную ситуацию На фестивале «ЖаритьФест» я буду вести рубрику открытого микрофона «Скорая психологическая помощь», в рамках которой все желающие совершенно бесплатно смогут задать вопрос и получить профессиональный ответ психолога.