5 отечественных звёзд, которым удалось выбраться из нищеты

У них не было ничего кроме собственных амбиций. Тяжёлое детство, нищета и предательство самых близких людей… Как становятся богатыми и знаменитыми? Далеко не у всех звёзд в жизни был хороший старт в виде обеспеченных родителей или хороших связей.