Кандидат в президенты США Хейли пообещала помиловать Трампа

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки от республиканской партии, бывший постпред в Организации Объединенных Наций (ООН) Никки Хейли выступила с заявлением о том, что при условии избрания помилует экс-президента страны Дональда Трампа, в случае признания его вины.