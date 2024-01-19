Кандидат в президенты США Хейли пообещала помиловать Трампа

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки от республиканской партии, бывший постпред в Организации Объединенных Наций (ООН) Никки Хейли выступила с заявлением о том, что при условии избрания помилует экс-президента страны Дональда Трампа, в случае признания его вины.
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