Психолог рассказала о типах обид, и какая из них наносит самый болезненный удар

Психолог рассказала о типах обид, и какая из них наносит самый болезненный ударОбида возникает у человека либо при завышенных ожиданиях, либо, когда его личность унижена, причем, как другим человеком, так и им самим.
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