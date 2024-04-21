Страна и люди
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Страна и люди

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Еще одно землетрясение произошло на Тайване

Еще одно землетрясение произошло на Тайване

У побережья Тайваня случилось землетрясение магнитудой 5. Подземные толчки ощущались в районе уезда Хуалянь, а глубина залегания очага находилась на 20 километров от поверхности земли, сообщает «360» со ссылкой на китайский сейсмологический центр.

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