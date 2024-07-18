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Царьград

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Напряжённая снайперская дуэль закончилась пленом украинки: Реакция оказалась неожиданной - стыдно повторить

Напряжённая снайперская дуэль закончилась пленом украинки: Реакция оказалась неожиданной - стыдно повторить

На Харьковском направлении в стане врага появились особые снайперши, которых принципиально не берут в плен наши солдаты.

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Комментарии
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АВ
Александр Васильчиков
Винились да
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12 час.
Traveller
Статейка старая, уже попользованная. Название новое. &quot;Ну очень кушать хочется!&quot; (с).
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12 час.
Traveller
А его &quot;вЕна&quot; в чём, коль &quot;извЕнились&quot;? 🤣
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12 час.

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