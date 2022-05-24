ВОЗ и МККК прекратили поставки жизненно важных препаратов в Донбасс

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Международный комитет Красного Креста (МККК) прекратили поставки жизненно необходимых препаратов для больных ВИЧ, СПИДом, туберкулёзом и для диабетиков в Луганскую и Донецкую народные республики.