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ВОЗ и МККК прекратили поставки жизненно важных препаратов в Донбасс

ВОЗ и МККК прекратили поставки жизненно важных препаратов в Донбасс

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Международный комитет Красного Креста (МККК) прекратили поставки жизненно необходимых препаратов для больных ВИЧ, СПИДом, туберкулёзом и для диабетиков в Луганскую и Донецкую народные республики.

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