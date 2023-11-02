Leapmotor пытается успокоить инвесторов, поскольку акции компании упали почти на 30% после сделки со Stellantis

Акции компании Leapmotor (HKG: 9863), торгующиеся в Гонконге, за четыре торговых дня упали примерно на 26% после того, как на прошлой неделе было объявлено о сделке с компанией Stellantis NV, вторым по объему продаж автопроизводителем в Европе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии