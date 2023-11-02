Leapmotor пытается успокоить инвесторов, поскольку акции компании упали почти на 30% после сделки со Stellantis

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Акции компании Leapmotor (HKG: 9863), торгующиеся в Гонконге, за четыре торговых дня упали примерно на 26% после того, как на прошлой неделе было объявлено о сделке с компанией Stellantis NV, вторым по объему продаж автопроизводителем в Европе.