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Leapmotor пытается успокоить инвесторов, поскольку акции компании упали почти на 30% после сделки со Stellantis

Leapmotor пытается успокоить инвесторов, поскольку акции компании упали почти на 30% после сделки со Stellantis

Акции компании Leapmotor (HKG: 9863), торгующиеся в Гонконге, за четыре торговых дня упали примерно на 26% после того, как на прошлой неделе было объявлено о сделке с компанией Stellantis NV, вторым по объему продаж автопроизводителем в Европе.

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