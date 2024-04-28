Больше не союзники? Почему Польша не получит американское ядерное оружие

Польша заявила, что готова разместить на своей территории ядерное оружие. От такой прыти Анджея Дуды немного оторопели даже его коллеги и премьер страны, Туск пригласил Дуду на тет-а-тет с обсуждением именного этого вопроса — а чего это ясновельможный пан решил потрясти булавой, причем чужой.