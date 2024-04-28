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Больше не союзники? Почему Польша не получит американское ядерное оружие

Больше не союзники? Почему Польша не получит американское ядерное оружие

Польша заявила, что готова разместить на своей территории ядерное оружие. От такой прыти Анджея Дуды немного оторопели даже его коллеги и премьер страны, Туск пригласил Дуду на тет-а-тет с обсуждением именного этого вопроса — а чего это ясновельможный пан решил потрясти булавой, причем чужой.

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