После сказанного Путиным об «Ильюшине» из США срочно прибыл высокий чиновник

Пропаганда соседней страны так дружно и мощно отработала, что за ворохом бравурных речей в честь приезда туда замгоссекретаря США Виктории Нуланд мало кто понял – а зачем вообще она приехала? Не для того же, чтобы как в 2014-ом лично привезти печенек, хотя и привезла, в виде новых поставок вооружений и инвестиций.
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