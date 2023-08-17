Дедунов о деньгах: «Когда женат, других трат уже нет. Предлагали вложиться, но тема непростая – спортсмены часто не понимают, во что ввязываются»

– Грицюк как-то раз сказал, что вы финансово очень грамотный. В чем это проявляется? – Ничего себе, какая характеристика! А что касается финансовой грамотности, то для начала – я женат (смеется).
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