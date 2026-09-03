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Новый японский ноутбук Iiyama LEVEL-15FX167 получил встроенную ножку-подставку

Новый японский ноутбук Iiyama LEVEL-15FX167 получил встроенную ножку-подставку

Это игровая модель Японская компания Iiyama представила ноутбук LEVEL-15FX167, который может похвастаться встроенной подставкой.

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