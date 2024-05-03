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В Крыму Черноморский флот и МЧС ищут троих срочников, унесенных в открытое море

В Крыму Черноморский флот и МЧС ищут троих срочников, унесенных в открытое море

В Крыму сильный ветер унес в открытое море резиновую лодку с тремя срочниками. Несмотря на то, что почти сразу за ними выехали спасатели, военнослужащих ищут четвертый день с помощью моторной лодки, катера и даже вертолета.

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