Эмулятор Switch Yuzu теперь поддерживает генерацию кадров Команда, которая заним...

Эмулятор Switch Yuzu теперь поддерживает генерацию кадровКоманда, которая занимается разработкой эмулятора Switch под названием Yuzu, опубликовала новую версию своего творения, которая теперь нормально работает с двумя технологиями генерации промежуточных кадров.
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