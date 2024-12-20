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Компани о наезде автомобиля на людей в Магдебурге: «Невозможно говорить о футболе. Надеюсь, наступит мир – не только в Германии, но и везде»

  Напомним, автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. Пострадали от 60 до 80 человек, погибли как минимум двое: взрослый и ребенок.

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