Дворянское собрание на Большой Покровской на один вечер откроет нижегородцам и гостям города двери в начало ХХ века

13 декабря в здании Дворянского собрания (улица Большая Покровская, 18) пройдет иммерсивное мероприятие «Сказки декабря», освещающее традиции православной, католической и лютеранской общин Нижнего Новгорода рубежа XIX-XX веков.
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