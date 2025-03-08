Чёрный день календаря. 8 марта: кровавая расправа на Курильских островах

8 марта 1994 года на заставе на южнокурильском острове Танфильева, который расположен всего в четырёх километрах от Японии, произошло трагическое событие: военнослужащие Бельцов и Агдашев открыли огонь по своим сослуживцам, а после этого в течение нескольких часов отстреливались от пограничников, которые пытались их задержать.
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