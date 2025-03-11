Расписание трансляций седьмого этапа Кубка России по лыжам в Сыктывкаре

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2024/25 7-й этап Сыктывкар Расписание трансляций 16 марта, воскресенье Спринт, классический стиль, женщины Квалификация – 10:00, финалы – 12:00 Спринт, классический стиль, мужчины Квалификация – 10:30, финалы – 12:00 17 марта, понедельник 5 км, классический стиль, раздельный старт, женщины 11:00 10 км, классический стиль, раздельный старт, мужчины 13:00 ПРИМЕЧАНИЕ: в расписании указано московское время.
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