Константин Бондаренко: Украинцы готовы воевать, но только в социологических опросах

Почему бегство генерального прокурора из страны стало символом полного развала государственной вертикали? Как бюджет с рекордными 44% ВВП на оборону превращает Украину в государство с единственной функцией — войной? Почему энергетическое перемирие, изначально предложенное Россией, теперь подаётся как инициатива Зеленского? И почему социологические опросы показывают готовность украинцев воевать, а … Читать далее: https://govorit.
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