Александр Романенко: "Новый состав АКЗС отражает мнение всех жителей нашего региона"

Он также подчеркнул, что выборы были прозрачными, легитимными и честными Прошедшие выборы стали историческими для нашей страны и региона, заявил председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания восьмого созыва Александр Романенко.
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