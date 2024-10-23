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На заседании Комитета Заксобрания ЯНАО обсудили создание условий для обучения коренных северян востребованным профессиям

На заседании Комитета Заксобрания ЯНАО обсудили создание условий для обучения коренных северян востребованным профессиям

В 2024 году регионый центр занятости помог трудоустроить 1597 человек из числа коренных народов. Из них 14 открыли своё дело, 175 нашли постоянную работу, 153 – временную, также было трудоустроено 1258 подростков.

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