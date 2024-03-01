Киркоров определился, каким будет его гонорар после скандала с "голой" вечеринкой

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Комментарии
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Александр Котов
Ого! Он на фото не голый!!! Неужели этот петух кому-то интересен???
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18 час.
ГД
Галина Друзина
Я буду в шоке, если этого чмо будут где то принимать. Он тогда вообще возомнит себя Богом, а на самом то деле букашка, чмо.
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3 час.

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