Киркоров определился, каким будет его гонорар после скандала с "голой" вечеринкой

Продюсер Лавров утверждает, что артист решил не снижать ценник за свои выступленияПродюсер Сергей Лавров рассказал, что Филипп Киркоров до того, как попал под "отмену", получал за выступление от 100 до 150 тысяч евро.
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