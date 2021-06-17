Евро-2020. День седьмой. Украине нужна победа и честное сражение конкурентов.

Сборные Нидерландов и Австрии могут насолить команде Шевченко. Дания снова сыграет под психологическим давлением.
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