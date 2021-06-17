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Евро-2020. День седьмой. Украине нужна победа и честное сражение конкурентов.

Евро-2020. День седьмой. Украине нужна победа и честное сражение конкурентов.

Сборные Нидерландов и Австрии могут насолить команде Шевченко. Дания снова сыграет под психологическим давлением.

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Лена Мисько
✅ Твой список дел на сегодня: 👉🏻 Насладиться битвой лидеров группы C 👉🏻 Последить за Украиной 👉🏻 Посмотреть на наших конкурентов Вроде ничего не забыли. Ах да, самое главное: включить matchpremier.ru
Ruslan Zakirov
Профессиональные новости. Самообразование. Игра в футблл. Посмотреть Нидерланды. Хохлов - на хрен!
Лена Мисько
Очередной день, очередные матчи чемпионата Европы. Сегодня должно быть интересно.
Лена Мисько
Бельгия в первом туре разгромила россиян со счетом 3:0, а вот датчане сенсационно оступились в матче с финской сборной. Лидер датской команды Кристиан Эриксен не сможет продолжить выступление на турнире, но весь футбольный мир благодарит врачей за своевременную помощь футболисту. Кристиану - здоровья и скорейшего возвращения! Командам - интересной и успешной игры. **** 17 ИЮНЯ, 19:00, ЕВРО-2020, ДАНИЯ — БЕЛЬГИЯ, 4.30 — 2.10
Лена Мисько
Назначения судей Матч чемпионата Европы сегодня судят: УКРАИНА – СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ Арбитр Фернандо Андрес Рапаллини (Аргентина) Ассистенты Хуан Пабло Белатти, Диего Ямиль Бонфа (оба – Аргентина) Резервный Славко Винчич (Словения) Видеоарбитр Алехандро Хосе Эрнандес-Эрнандес (Испания) Видеоассистент 1 Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания) Видеоассистент 2 Филиппо Мели (Италия) Видеоассистент 3 Хуан Мартинес Мунуэра (Испания) Инспектор УЕФА Давид Фернандес Борбалан (Испания)
Лена Мисько
Назначения судей Матч чемпионата Европы сегодня судят: ДАНИЯ - БЕЛЬГИЯ Арбитр Бьёрн Кайперс (Голландия) Ассистенты Сандер ван Рукел, Эрвин Зайнстра (оба – Голландия) Резервный Андреас Экберг (Швеция) Видеоарбитр Пол ван Букел (Голландия) Видеоассистент 1 Кевин Блом (Голландия) Видеоассистент 2 Бенжамен Пажес (Франция) Видеоассистент 3 Франсуа Летексье (Франция) Инспектор УЕФА Бу Карлссон (Швеция)
Лена Мисько
Назначения судей Матч чемпионата Европы сегодня судят: ГОЛЛАНДИЯ - АВСТРИЯ Арбитр Орель Гринфельд (Израиль) Ассистенты Рой Хассан, Идан Яркони (оба – Израиль) Резервный Давиде Масса (Италия) Видеоарбитр Павел Гиль (Польша) Видеоассистент 1 Паоло Валери (Италия) Видеоассистент 2 Ли Беттс (Англия) Видеоассистент 3 Стюарт Аттуэлл (Англия) Инспектор УЕФА Франческо Бьянки (Швейцария)
сергей озеров
Каким образом на ЧЕ-2020 попали арбитры из Аргентины,в тот момент когда на самом континенте проходит Кубок Америки? Оказывается,это программа обмена арбитрами, заключенная между УЕФА и КОНМЕБОЛом ( организация, управляющая футболом в Южной Америке. Иногда используется аббревиатура CSF) в 2020 году. На Евро-2020 Рапаллини приедет со своей собственной бригадой – Хуаном Пабло Белотти и Диего Бонфой. В ответ УЕФА отправит Хесуса Хиля Манзано (Испания) работать на ближайшую Копу.
Лена Мисько
рассказывайте, как там Украина не могу даже тестовую читать
сергей озеров
Украина уже к 35 минуте вела 2: 0. Первый забили красиво, разыграли стандарт,в прыжке скидка пяткой на дальнюю!!! и с острого угла Ярмоленко очень технично в противоход перевел мяч в ворота.Второй забил Яремчук,в быстрой атаке,технично с подрезкой в ближний угол. Левый защитник у македонцев два раза проспал. Македонцы тоже забили и тоже технично Пандев обыграл защитника в штрафной и с подрезкой через вратаря верхом пробил...но,зафиксировали офсайд. Украина играет быстро широко и остро. Сейчас перерыв.
Лена Мисько
то есть Украина смотрится мощнее сборной России!
сергей озеров
Ух,какой момент у ворот Украины. Удар в девять от македонцев,вратарь потянул в перекладину,на отскоке македонец первый,но защитник подбивает Трайковского по подошве,оба падают,пенальти.57 минута,бьёт Алиоски,Бущан и этот тянет из угла,но на добивании тот же Алиоски вколачивает мяч по центру ворот. Крутая заваруха закончилась голом македонцев,идет 66 минута,пока 2:1-братья-холы ведут.)
сергей озеров
Быстрее,разнообразнее и острее,у Шевченко все бегут,открываются широко и опасно атакуют. ЦН у хохлов,Яремчук(191 см.) мощный нападающий,но он не стоит и руками не сигналит,он быстро бегает,открывается и забивает,это его второй гол на ЧЕ...
сергей озеров
Малиновский не попал в угол...одного,отличным пасом вразрез вывели на вратаря...до этого он же пробил в руки вратарю из штрафной...
сергей озеров
Вот аргентинец молоток,на 82 минуте,второй раз на точку ставит,только в ворота македонцев теперь,за игру рукой. Малиновский бьёт-Димитриевски тянет,на подборе "северяне" быстрее и ликвидируют угрозу. Вратари на высоте,правда,пробил Малиновский неудачно.не в самый угол и по высоте удобной для вратаря...
сергей озеров
Траяновски мощно пробил в дальний угол,чуть-чуть не точно,очень опасный удар.Добавленные четыре минуты не изменили счет на табло.Победа Украины 2:1,счет дает шанс пробиться напрямую в 1/8, если одолеют сборную Австрии. Македонцы,очень неплохо смотрелись,во всяком случае,интереснее примитива Черчесова с игрочишкой. Все говорили,что Сев.Македония самая слабая команда на ЧЕ,по счету-да,по игре-нет.Самая неинтересная команда на ЧЕ,к большому сожалению,это Россия,ну и Турция тоже.
сергей озеров
Дания-Бельгия,2 минута,Поульсен,очень быстрая атака и датчане повели 1:0.Вот так начало,Черчесов нервничает. А датчане продолжаю рассекать всю оборону бельгийцев.Поульсен и команда феерят,бельгийцы в полном недоумении...
сергей озеров
22 минута,Бельгия пока не Бельгия,а больше похожа на Финляндию...
сергей озеров
41 минута,игра остановилась,ничего не происходит,игроки неторопливо катают мяч с переменным успехом,больше в центре поля...
сергей озеров
Второй тайм,вышел Кевин де Брейне и навел порядок. Лукаку носорогом промчался по правому флангу,переправил мяч на де Брейне,и тут произошел шедевр-Кевин изумительно разобрался в штрафной датчан,мог пробить сам,но сделал ювелирный пас Торгану Азару,вложил в ногу,в самый шаг,промахнуться было невозможно. Красиво рассекли на части всю оборону сборной Дании.Эстетика футбола!
сергей озеров
Датчане образумились,после пропущенного гола,решили держать синицу за хвост,всей командой отошли на свою территорию.Однако бельгийцы выпустили Эдена Азара,но игра по прежнему небыстрая,а уже 70 минута. Дамсгор решил проверить судью на нырок в штрафной,симулянта наказал желтой. А вот Де Брейне исполнил второй шедевр,в ответ симулянту,теперь уже сам четко пробил в самый угол,70 минута-2:1 Бельгия!
сергей озеров
Последние 2 минуты из пяти добавленных,датчане бьют штрафной,Шмейхель пришел в штрафную бельгийцев и...и ничего. Мяч перехвачен.ворота датчан пустые,но бельгийцы не попадают в пустые ворота,да и защитники успели подстраховать вратаря.Матч закончен,Бельгия в 1/8,Дания повисла. И вот,если финны проигрывают Бельгии,что почти наверняка,а наши проигрывают датчанам,то у трех команд будет по три очка-интересная завязка. Регламент ЧЕ гласит: Если две или более сборных наберут одинаковое количество очков, то далее при распределении мест учитываются следующие показатели: — количество набранных очков в матчах между ними; — разность мячей в матчах между ними; — количество забитых голов в матчах между ними; — разность мячей по итогам всех матчей в группе; — количество забитых голов по итогам всех матчей в группе; — количество побед по итогам всех матчей в группе; — наименьшее количество дисциплинарных очков (желтая карточка — 1 очко, красная карточка — 3 очка, удаление за две желтые карточки — 3 очка); — место в рейтинге по итогам отборочного турнира.
сергей озеров
Какой сегодня день!, два пенальти в матче украина- Сев.Македония и вот еще один в ворота Австрии. ВАР,телевизор для арбитра и перст судьи указывает на точку.Всего лишь 11 минута,а уже Голландия в переди,Депай исполнил.Вратарь среагировал,но очень плотно пробил голландец.
сергей озеров
Голландцы реально летучие,левый защитник умчался по своему по своему флангу,аки Усейн Болт,вошел в штрафную и акуратно покатил вдоль,через одиннадцатиметровую отметку, а по другому флангу летел ,поддерживая спринт защитника здоровый парень Дюмфрис,он-то и завершил атаку,пробив вратаря австрийцев Бахмана.
сергей озеров
Надо сказать,игра голландцев впечатляет уверенностью и скоростью.По сравнению с товарняками,команда Голландии предстала совсем ином виде и видится теперь одним из фаворитов на ЧЕ. А Промеса так нет на поляне,уже вторую игру.
Лена Мисько
но в этот раз он в заявке... на третью игру будет в старте
Лена Мисько
только приехала домой ( ничего сегодня не смотрела, если силы будут посмотрю обзор и почитаю твои текстовые трансляции - спасибо за обзор)))
сергей озеров
Чем тебя так загрузили,что даже слово не могла вымолвить? только вот сейчас и похоже без сил совсем... Понравились мои комменты? я думал ты их читала в процессе.
Лена Мисько
нет, не могла читать загрузили... акционеры :) я выиграла у налоговой, вернула денежки компании - теперь они хотят их поделить, а я сопротивляюсь))) комментарии не читала, но прочитаю, чуть позже)
сергей озеров
ха-ха,сопротивляешься...хочешь половину? :)
Лена Мисько
мне бы 10% хватило ))) но не в этом дело, пытаюсь объяснить что к дивидендам эта сумма не имеет отношения, но они не хотят мне верить, но... я убедю)))
сергей озеров
надеюсь,с Македонией Антоху могут выпустить,дав отдохнуть Депаю
Лена Мисько
так как они уже точно вышли в 1/8, то мы Антоху увидим на этом ЧЕ обязательно
сергей озеров
))) убеди,а то тебе потом придется отвечать. Наверное есть хитрые пути,как чуток схомячить для коллектива. А воюешь ты славно...) отвоевала у налоговой денюшку!!!
Лена Мисько
про "схомячить для коллектива" не поняла ну да ладно... не важно всё будет хорошо
сергей озеров
это я так,образно. Есть ли какие пути,чтобы часть суммы перевести в качестве премий,к примеру? или мат.помощи? Я это имел ввиду,слово схомячить не корректное,извини.
Лена Мисько
нет... таких путей нет, так как и коллектива в этой компании уже нет, и деятельность из-за пандемии там пришлось свернуть, потому и деньги у налоговой с огромным трудом выбивать пришлось, почти полгода я воевала это сложно объяснить, да и не надо ... просто рассказала почему ничего не видела и ничего не читала
Лена Мисько
хорошая шутка )) После первого тайма с Данией
Лена Мисько
Так все же правильно Голландия или Нидерланды? Быстрый ответ Еще два года назад правительство Нидерландов отказалось от названия «Голландия». Откуда вообще взялась путаница и два названия? Голландия – название исторического региона на западе Нидерландов. Туда сейчас входят крупные города – Роттердам и Амстердам. Голландия была отдельным государством, но после поражения Наполеона в битве при Ватерлоо на карте закрепилось название Нидерланды («нижние земли»). В 2019-м голландцы провели масштабный ребрендинг страны на разных уровнях (от культуры до спорта), напоминая, что правильно говорить Нидерланды. Это скорее послание всему миру, ведь в Нидерландах давно не принято называть себя Голландией. Фанаты сборной так делают только в песнях, если нужна рифма. Полный разбор: https://gol.ru/materials/1654
Лена Мисько
Бедные датчане Дания была в порядке по игре оба матча, но осталась без очков
Лена Мисько
жаль, конечно напрасно они доигрывали с финнами в тот же вечер
Лена Мисько
Simbirskiy Football Tears, [17.06.21 20:32] Как же хорош КДБ. Ну понятно, что в моменте со вторым голом просто завершил момент (там Лукаку на самом деле всё сделал, утянув за собой целую ораву защитников), но с появлением де Брейне на поле Бельгия заиграла в футбол совершенно другого уровня (именно в атаке) До этого малоэффективное говно пинали Кстати, есть ощущение, что сборная России ох как вспотеет с Данией (это ожидалось и изначально, но теперь опасения выросли в разы)
Лена Мисько
Алё, рэф! | TF2, [18.06.21 00:24] Куйперс отработал, мне кажется, немного ниже своего обычного уровня, хотя ничего критического + жк за симуляцию. Вообще не понимаю, какой смысл симулировать без контакта, если есть ВАР? Точно вмешается в эпизод, если будет назначен пенальти. И таких симуляций уже три: вчера Инсинье и две сегодня. Гринфельд провёл, по-моему, первый и последний матч на Евро. Слабое управление игрой, пропуски фолов и очевидных жк, плохая коммуникация с игроками, не всегда успевал к моментам. Обзоры моментов тут. (https://tele-sport.ru/football/euro/gol-v-vorota-ukrainy-mozhno-bylo-ne-zaschityvat-sudeistvo-sedmogo-dnya-yevro-2020) Гол в ворота Украины можно было не засчитывать — судейство седьмого дня Евро-2020 Разбор спорных эпизодов: два вмешательства VAR, один забитый 11-метровый из трех.
Лена Мисько
Аналитика простым языком (Зенит, Спартак, РПЛ и ещё), [17.06.21 21:11] Меня не удивил сильный первый тайм Дании против Бельгии. Меня удивила полнейшая апатия бельгийцев. Вы выходите играть в схеме 3-4-3 и напрочь отказываетесь от высокого прессинга? Мне это не понятно. У вас нет игрока, способного по-топовому двигать мяч, так попытайтесь отнять его на чужой половине поля! В результате борьба за мяч начиналась только на входе в треть Бельгии, которую ожидаемо выигрывали датчане, учитывая, что у них в тройке атакующих — гренадеры Поульсен, Брэйтуэйт и Дамсгард. Я немного удивился тому, что они еще и афигенно быстрые. Внимательно следил за Брэйтуэйтом в Чемпионшипе, но это видимо было очень давно. До скоростей Холанда им еще далеко, но на фоне медлительных защитников сборной Бельгии они смотрелись ракетами. Значит, с обороной сборной России может быть ровно то же самое. Даже интересно, что придумает против этого Станислав Черчесов. От преображения сборной Бельгии во втором тайме в шоке не был вообще. Ожидаемо выход Кевина де Брюйне преобразил игру команды, которая наконец начала правильно двигаться и хоть как-то раздергивать защитников сборной Дании. В первом тайме только один раз Карраско и Торган Азар попробовали сменить позиции, выдернуть одного из центральных защитников, чтобы Лукаку убежал за спину, но после того, как длинная передача не прошла, больше вообще ничего не пробовали. Великий лук назвал эту игру лучшим тактическим противостоянием на Евро-2020, но я не могу с этим согласиться из-за отказа Бельгии от высокого прессинга. Кстати, второй тайм против Дании показал, почему Бельгию считают одним из фаворитом турнира.
Лена Мисько
Первая грубая ошибка чемпионата Европы: судья из Израиля не назначил пенальти в пользу голландцев На 8-й минуте матча 2-го тура чемпионата Европы-2020 Голландия – Австрия арбитр Орель Гринфельд допустил серьезную ошибку в ключевом эпизоде, не увидев фол Давида Алабы. Судья находился в хорошей позиции, обзор ему никто не перекрывал, но он не заметил, что капитан австрийцев наступил шипами на голеностоп Дензелу Дюмфрису. Не помог рефери его первый ассистент Рой Хассан. Это первая грубая судейская ошибка за 18 матчей турнира. Моменты в играх Сергея Карасева (Италия – Швейцария) и Фернандо Андреса Рапаллини (Украина – Северная Македония) были намного сложнее. А вот Гринфельд должен был самостоятельно разобраться в ситуации и без посторонней помощи назначить 11-метровый удар. Но делать это пришлось только после вмешательства видеоассистентов. Они быстро провели проверку, затем арбитр тоже быстро посмотрел видеозапись и наказал гостей пенальти. https://www.sport-express.ru/football/euro/news/pervaya-grubaya-oshibka-chempionata-evropy-sudya-iz-izrailya-ne-naznachil-penalti-v-polzu-gollandcev-1801803/

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