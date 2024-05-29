#Сводка на утро 29 мая 2024 г. ▪На Харьковском направлении наши войска ведут стрелковые бои, наносят удары тяжелыми огнеметными системами ТОС-1А и ТОС-2.
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#Сводка на утро 29 мая 2024 г. ▪На Харьковском направлении наши войска ведут стрелковые бои, наносят удары тяжелыми огнеметными системами ТОС-1А и ТОС-2.
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