В районе Ближнего в Белгородской области предотвратили атаку ВСУ

Губернатор Гладков сообщил, что в районе Ближнего в Белгородской области сбили беспилотник.Губернатор Белгородской области сообщил о сбитом системой ПВО беспилотном летательном аппарате в районе села Ближнее.
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