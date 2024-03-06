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В районе Ближнего в Белгородской области предотвратили атаку ВСУ

В районе Ближнего в Белгородской области предотвратили атаку ВСУ

Губернатор Гладков сообщил, что в районе Ближнего в Белгородской области сбили беспилотник.Губернатор Белгородской области сообщил о сбитом системой ПВО беспилотном летательном аппарате в районе села Ближнее.

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