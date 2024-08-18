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Красных линий нет. Галкина* можно заставить прославлять Россию. Есть лишь ряд условий

Красных линий нет. Галкина* можно заставить прославлять Россию. Есть лишь ряд условий

Anatoly Lomokhov/Global Look Press Пародист Максим Галкин*, как стало известно, готов отказаться от русофобских шуток на концертах и, более того, обслуживать корпоративы состоятельных русских граждан - вопрос лишь цены.

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Комментарии
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nadejda Nemchenko
Прости галчонок, но нам ты больше не нужен
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10 час.
Балу -
Да не надо!... Не отказывайся, максик... Ты всё равно на пару пожизненных наговорил... А то и просто по роже сапогом...
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8 час.
И
Искандер
Мать твою, Мадам Брошкина на сходняке у Вайкуле сообщила, что &quot;пятнадцать лет не пела&quot;! Какой, к лешему, &quot;большой сольный концерт в России&quot;?! Кому, на хер, это нужно?!
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7 час.

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