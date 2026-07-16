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Киберэксперт Зыков: мошенники могут прослушивать телефон через вирус

Киберэксперт Зыков: мошенники могут прослушивать телефон через вирус

Мошенники могут прослушивать телефон, но обычно речь идет не о подключении к линии оператора, как это показывают в кино, рассказал в беседе с RT главный редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков.

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