Киберэксперт Зыков: мошенники могут прослушивать телефон через вирус

Мошенники могут прослушивать телефон, но обычно речь идет не о подключении к линии оператора, как это показывают в кино, рассказал в беседе с RT главный редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков.
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