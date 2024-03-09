Кардиолог Кореневич: внезапную смерть от болезней сердца можно предугадать

Около половины случаев внезапной смерти от болезней сердца и сосудов можно было бы избежать, если обратить внимание на первые признаки плохого самочувствия, утверждает кандидат медицинских наук, кардиолог Анна Кореневич.
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