ВСУ нанесли удар по танкерам терминала КТК в Черном море

Компании "Тенгизшевройл" («Шеврон») и NISSOS IOS, а также компании Kashagan B.V. и Maten (АО НК «КазМунайГаз»), на судах которых было загружалось топливо и нефть, подверглись целенаправленной терористической атаке с использованием беспилотников.