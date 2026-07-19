ВСУ нанесли удар по танкерам терминала КТК в Черном море

Компании "Тенгизшевройл" («Шеврон») и NISSOS IOS, а также компании Kashagan B.V. и Maten (АО НК «КазМунайГаз»), на судах которых было загружалось топливо и нефть, подверглись целенаправленной терористической атаке с использованием беспилотников.
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