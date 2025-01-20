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В Ростовской области готовят саперов с учетом опыта СВО

В Ростовской области готовят саперов с учетом опыта СВО

Саперы обучаются изготовлению и подрыву накладных зарядов огневым способом взрывания.Военные инженеры Южного военного округа (ЮВО) проходят обучение в Ростовской области с учетом практического опыта, полученного в ходе специальной военной операции (СВО).

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