Сегодня в Астраханской области без электричества окажутся два города и поселения пяти районов

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 20:00. В среду, 20 марта, в плановом отключении электричества находятся 11 населенных пунктов: Астрахань – во всех районах РЭС (с 08:00 до 18:00, с 09:00 до 14:00, с 09:00 до 15:00, с 09:00 до 18:00, с 09:00 до 19:00, с 09:00 до 20:00); Ахтубинский – г.