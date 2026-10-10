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Американская Arena привлекла $200 млн при оценке бизнеса в $3,1 млрд

Американская Arena привлекла $200 млн при оценке бизнеса в $3,1 млрд

Американская компания Arena, специализирующаяся на тестировании и сравнении моделей искусственного интеллекта, закрыла раунд Series B на $200 млн.

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