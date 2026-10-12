НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости южных регионов

5 подписчиков

В Новороссийске военными следователями проведен рейд по выявлению бывших иностранцев, уклоняющихся от воинского учета

В Новороссийске военными следователями проведен рейд по выявлению бывших иностранцев, уклоняющихся от воинского учета

    Офицерами военного следственного отдела по Новороссийскому гарнизону совместно с сотрудниками иных органов проведено рейдовое мероприятие, направленное на проверку соблюдения бывшими иностранцами требований законодательства о воинском учете.

Вернуться к статье