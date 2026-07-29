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На Западе высмеяли Зеленского после его предложения Трампу

На Западе высмеяли Зеленского после его предложения Трампу

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X высмеял просьбу президента Украины Владимира Зеленского к американскому лидеру Дональду Трампу о передаче Киеву 300 ракет-перехватчиков для комплексов Patriot к зиме.

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