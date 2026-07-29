На Западе высмеяли Зеленского после его предложения Трампу

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X высмеял просьбу президента Украины Владимира Зеленского к американскому лидеру Дональду Трампу о передаче Киеву 300 ракет-перехватчиков для комплексов Patriot к зиме.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии