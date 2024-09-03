РФПИ с партнером инвестируют в проект угольной электростанции в Монголии

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания «Хотгор Шанага» (владеет и управляет крупнейшим угольным месторождением на территории Монголии) договорились о совместных инвестициях в проект строительства первой угольной электростанции в монгольском аймаке Увс, сообщил фонд.