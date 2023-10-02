Червиченко заявил, что от игроков "Спартака" не было пользы в матче с "Крыльями"

Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко раскритиковал футболистов красно-белых после разгромного поражения от самарских "Крыльев Советов" в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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