Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова на форуме «Новое знание» о том, что Республика Дагестан снабжает электроэнергией почти всю западную часть России.