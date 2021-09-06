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Милонов — о словах Хабиба про электроэнергию: «Ему нужно аккуратно сказать, что он не прав»

Милонов — о словах Хабиба про электроэнергию: «Ему нужно аккуратно сказать, что он не прав»

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова на форуме «Новое знание» о том, что Республика Дагестан снабжает электроэнергией почти всю западную часть России.

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