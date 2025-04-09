"Демографическая политика — это не секс". Депутат Нина Останина раскритиковала Анфису Чехову за идею заменить слово "брак"

Депутат Госдумы Нина Останина раскритиковала Анфису Чехову, которая предложила заменить в официальных документах термин "брак" применительно к союзу между мужчиной и женщиной на более привлекательное слово.
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