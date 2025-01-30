Пора домой: число депортированных мигрантов с Кубани выросло вдвое за год

Пора домой: число депортированных мигрантов с Кубани выросло вдвое за годВ 2024 году из Краснодарского края отправили домой более 2 тысяч незаконных мигрантов В декабре прошлого года сотрудники ФССП России отправили за пределы страны 121 нелегала.