Banishers: Ghosts of New Eden разрабатывалась в течение 4-5 лет Don’t Nod во второй раз попробо...

Banishers: Ghosts of New Eden разрабатывалась в течение 4-5 летDon’t Nod во второй раз попробовала себя в жанре экшен-RPG, выпустив Banishers: Ghosts of New Eden в начале этого года, и, по мнению многих, она оказалась куда более удачной, чем первая попытка с Vampyr.