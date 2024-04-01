Banishers: Ghosts of New Eden разрабатывалась в течение 4-5 лет Don’t Nod во второй раз попробо...

Banishers: Ghosts of New Eden разрабатывалась в течение 4-5 летDon’t Nod во второй раз попробовала себя в жанре экшен-RPG, выпустив Banishers: Ghosts of New Eden в начале этого года, и, по мнению многих, она оказалась куда более удачной, чем первая попытка с Vampyr.
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