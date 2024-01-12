Юрий Кот Намедни стало известно, что наши страны соединили национальные системы передачи финансовых сообщений.
Иран - Россия! Общее всё: проекты, планы и враги
Комментарии
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Liudmila Kosteley
Если бы Путин. выгнал США с Нашего Континента (совмесино с ИРАНОМ), то НАРОД РОССИИ проголосовал бы за него % на 80.
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13 час.
Aлександр Иванов
Давно пора!! Мочить гадов! До конца!!!
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12 час.
if
igor faershteyn
ДАВНО ХОХЛЫ ТАК НЕ СМЕЯЛИСЬ---Британия выделит для Украины новый пакет военной помощи. Он предусматривает поставки дальнобойных ракет, артиллерийских боеприпасов и противотанковых средств, заявил британский премьер-министр Риши Сунак. Об этом сообщает «СТРАНА.ua». Во время визита в Киев Сунак объявил о выделении пакета помощи для Киева на £2,5 млрд. «В него войдут сотни тысяч снарядов, противотанковые средства, ракеты дальнего радиуса действий, подготовка украинских военных», — пишет украинское издание. Также об этом сообщает украинская газета «Европейская правда». По её данным, пакет помощи будет включать в себя также «дополнительное оборудование к ПВО». «Также будут проведены учения для ещё тысяч украинских военных», — сказал британский премьер. Ранее Сунак прибыл в Киев с официальным визитом.
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8 час.
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