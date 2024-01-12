Иран - Россия! Общее всё: проекты, планы и враги

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ДАВНО ХОХЛЫ ТАК НЕ СМЕЯЛИСЬ---Британия выделит для Украины новый пакет военной помощи. Он предусматривает поставки дальнобойных ракет, артиллерийских боеприпасов и противотанковых средств, заявил британский премьер-министр Риши Сунак. Об этом сообщает «СТРАНА.ua». Во время визита в Киев Сунак объявил о выделении пакета помощи для Киева на £2,5 млрд. «В него войдут сотни тысяч снарядов, противотанковые средства, ракеты дальнего радиуса действий, подготовка украинских военных», — пишет украинское издание. Также об этом сообщает украинская газета «Европейская правда». По её данным, пакет помощи будет включать в себя также «дополнительное оборудование к ПВО». «Также будут проведены учения для ещё тысяч украинских военных», — сказал британский премьер. Ранее Сунак прибыл в Киев с официальным визитом.