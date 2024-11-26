ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 998 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Опять щалава "рулит"!Она просто агентка ЦРУ и прическа страшная!Австрийский полит...
  • Eduard
    Гоните её быстрее,а лучше арестуйте эту Обамовскую шлюху!Австрийский полит...
  • Eduard
    Поставьте Северной Корее ядерное оружие,просто ПЕРЕДАЙТЕ ЕГО ИМ!Украина и Южная К...

На МКС нашли формы микробов-долгожителей

На МКС нашли формы микробов-долгожителей

Исследователи в Институте медико-биологических проблем Российской академии наук (ИМБП РАН) изучили бактерии, которые были обнаружены в жидкости триол в системе терморегуляции российского сегмента Международной космической станции (МКС).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх