На МКС нашли формы микробов-долгожителей

Исследователи в Институте медико-биологических проблем Российской академии наук (ИМБП РАН) изучили бактерии, которые были обнаружены в жидкости триол в системе терморегуляции российского сегмента Международной космической станции (МКС).
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