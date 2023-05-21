В Якутии уровень воды в реке Алдан превысил опасную отметку на 27 сантиметров

Пресс-служба Госкомобеспечения Республики Саха поделилась информацией о том, что вода в реке Алдан поднялась на 27 сантиметров выше уровня опасности.
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