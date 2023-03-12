Сын актера Ефремова признался о своем пристрастии к алкоголю

Российский актёр театра и кино, озвучивания и дубляжа, сын заслуженного артиста Российской Федерации Михаила Ефремова, внук народного артиста СССР Олега Ефремова Никита, как и его звездный отец, тоже является любителем крепких алкогольных напитков.
Российский актёр театра и кино, озвучивания и дубляжа, сын заслуженного артиста Российской Федерации Михаила Ефремова, внук народного артиста СССР Олега Ефремова Никита, как и его звездный отец, тоже является любителем крепких алкогольных напитков.
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