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Сын актера Ефремова признался о своем пристрастии к алкоголю

Сын актера Ефремова признался о своем пристрастии к алкоголю

Российский актёр театра и кино, озвучивания и дубляжа, сын заслуженного артиста Российской Федерации Михаила Ефремова, внук народного артиста СССР Олега Ефремова Никита, как и его звездный отец, тоже является любителем крепких алкогольных напитков.

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