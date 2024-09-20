Глава МИД Ливана показал Совбезу ООН фото с окровавленной конечностью

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб принес на заседание Совета безопасности ООН фотографию, иллюстрирующую последствия взрывов пейджеров в стране, - окровавленную конечность.
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